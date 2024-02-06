Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Ankara'ya gidecek.
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