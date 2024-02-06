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        Trabzon'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

        Trabzon'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:53 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:53
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        Trabzon'da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
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        Trabzon'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi.

        Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen programa Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

        Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın depremde yaşamını yitirenler için dua ettiği program, vatandaşlara çorba ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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