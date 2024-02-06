Of'taki okullarda depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu

Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul yönetimi ve öğrencilerle saygı duruşunda bulundu.

Kabahasanoğlu, geçen yıl bugün Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını belirterek, "50 binin üzerinde insanımızı depremde şehit verdik. Rabbim rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Millet olarak da büyük dayanışma örneği göstererek büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın." dedi.

Konuşmanın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.