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        Of'taki okullarda depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu

        Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:08
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        Of'taki okullarda depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul yönetimi ve öğrencilerle saygı duruşunda bulundu.

        Kabahasanoğlu, geçen yıl bugün Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını belirterek, "50 binin üzerinde insanımızı depremde şehit verdik. Rabbim rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Millet olarak da büyük dayanışma örneği göstererek büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Allah milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın." dedi.

        Konuşmanın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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