AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, Miraç Kandili'ni kutladı

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, bütün insanlığa rahmet peygamberi olarak gönderilen Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde Yüce Allah'ın lütuflarına mazhar olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Miraç gecesinde Kutlu Peygamberimiz Hz. Muhammed bizim insan olarak cüzzi idaremizle idrak edemeyeceğiz, hafsalamızın almayacağı, bütün insanlığı ebedi saadete ulaştıracak kutlu feyzlere mazhar oldu. Miraç, bu yönüyle bir nevi arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur."

Miraç Kandili'nin İslam'ın temel ibadet ve rükünlerinin nebiler nebisi Hz. Muhammed'e bildirilen kutlu bir gece olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimizin aciz ve fani kulları olarak amellerimizin muhasebesini yapmak, kendimizle hesaplaşmak, varoluş amacımızın şuuruna varmak için Miraç Kandili bize bir fırsat sunuyor. Hem bu dünyada hem de ahirette ebedi saadete ulaştırmak için Yüce Allah'ın nebiler sultanı peygamberimiz vasıtasıyla bize bildirdiği farzları, emir ve yasakları, nasihat ve öğütleri tavizsiz olarak yerine getirmeliyiz. Bu vesilelerle rahmet ve mağfiret gecesi Miraç Kandili'nin müminlere hayırlı olmasını diliyorum. Mübarek Miraç Kandili'nin İslam alemine barış ve huzur getirmesini ve bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum."