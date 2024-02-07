6 kişinin öldüğü midibüs kazasında 'ihmaller zinciri'

TRABZON'da bir evin duvarına çarpıp, devrilen yolcu midibüsündeki 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, ihmaller zincirini ortaya çıkardı. Raporda; yaralı sürücünün, kazadan saatler önce ilk kez teslim aldığı aracın frenlerinin sertleştiğini ilgililere bildirmesine rağmen yola devam ettiği, kronik fren arızasının giderilmediği, kapasitesi üzerinde ayakta yolcu alınan ve arka fren mekanizmasında yağ kaçağı tespit edilen midibüsün rutin bakımların usulüne uygun yapılmadığı belirlendi. Kaza anına dair araç içi görüntüler ortaya çıkarken; belediye bünyesindeki ilgili şirket 'asli', tahliye edilen sürücü 'tali' kusurlu bulundu.

Kaza, 4 Mayıs 2023'te Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem B. (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuştan inerken virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. Kazada Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55), Neriman Aslan (67) ve Emine Bayraktar (66) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Kazada ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken; tedavisinin ardından gözaltına alınıp, 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü Adem B., cezaevinden tahliye edildi.

FREN SİSTEMİ EFEKTİF ÇALIŞMIYORMUŞ

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Rapor, kaza öncesi yaşanan ihmaller zincirini de ortaya çıkardı. Raporda; midibüse kapasitesi üzerinde ayakta yolcu alındığı, yaralı sürücü Adem B.'nin talebiyle arıza kaynaklı daha önce 10'u aşkın araç değiştirdiği, kazadan saatler önce ilk kez teslim aldığı aracın frenlerinin sertleştiği durumunun ilgililere bildirildiği, ancak yine yola devam ettiği, rutin bakımların usulüne uygun yapılmadığı, daha önce de tekrar eden kronik fren arızasının giderilmediği, arka tekerlerin fren mekanizmasında yağ kaçağı tespit edildiği, fren sisteminin efektif olarak çalışmadığı gibi birçok ihmale yer verildi.

ÖN BALATALAR BİTİKMİŞ

Sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı belirtilen raporda, "Rapor içeriğinde belirtilen teknik inceleme neticesinde; aracın kompresörünün yeterli düzeyde hava basıncı üretmediği, aracın okunan değerinin olması gereken değerden yaklaşık 2 bar eksik çıktığı, bu durumun frenlemeyi olumsuz yönde etkileyeceğinin belirtildiği, aracın hidrolik seviyesinin normal olduğu, balata kontrolü neticesinde aracın arka tekerlerinin hiçbir şekilde frenleme yapmadığını, arka tekerlerin fren merkezinde yağ kaçakları olduğu, ön tekerleklerin balatalarının bitik durumda olduğu, bitik durumdaki balataların ikazını sürücüye veren elektriksel kablonun arızalı olduğu ve çalışmadığı, fazla ısınmadan kaynaklı balataların yüzeylerinde yanıklar ve konikleşmelerin oluştuğu, aracın ön ve arka viraj denge çubuklarında herhangi bir boşluk bulunmadığının tespit edildiği görülmüştür" denildi.

SÜRÜCÜ 'TALİ', TULAŞ 'ASLİ' KUSURLU

Kazanın meydana gelmesinde belediye bünyesindeki ilgili şirket TULAŞ 'asli' kusurlu, cezaevinden tahliye edilen sürücü 'tali' kusurlu bulundu. Raporda, sürücü için 'meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarından kaynaklı tali kusurludur' ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporunda sürüş emniyeti bulunmayan aracın trafiğe çıkmasının kazaya zemin hazırladığı da kaydedildi.

KAZA ARAÇ KAMERASINDA

İlgili rapor Akçaabat Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, kaza anına dair araç içi görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; 3 çocuklu bir kadının araca binmesinden 1 dakika sonra eğimli yolda midibüsün aniden hızlandığı, sürücünün manevra yapıp aracı durdurmaya çalıştığı, kontrolden çıkan aracın duvara çarparak devrildiği, oturdukları koltuklardan savrulan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı anlar yer aldı.