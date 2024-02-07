Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesinde H.Y'nin (38) ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 11 gram kubar esrar, 13 gram bonzai, 15 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.