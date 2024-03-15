Yomra'da törenle park açılışı gerçekleştirildi

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve davetliler katıldı.

Yerel yönetimlerin önemine işaret eden Ataman, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye verilecek bir oyun bile çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Yomra limanındaki parkın açılışında, 17 milyon liraya mal olan parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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