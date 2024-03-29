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        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:21 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:21
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        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Trabzon'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ortahisar ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi'nde kapalı olan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, iş yerinin kepengini keserek açan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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