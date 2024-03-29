Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Trabzon'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortahisar ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi'nde kapalı olan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, iş yerinin kepengini keserek açan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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