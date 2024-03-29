Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'ta kuru beton santrali hizmete açıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Düzköy yolu üzerindeki kuru beton santrali faaliyete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat'ta kuru beton santrali hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Düzköy yolu üzerindeki kuru beton santrali faaliyete alındı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, kuru beton santralinin hizmete açılmasıyla birlikte yol bakım, onarım ve yapımının daha hızlı olacağını belirtti.

        Ekim, altyapı projelerinin, inşaatların ve yolların betonlanmasında yerli kaynağın kullanılacağını anlatarak, "Kuru beton santralimizle birlikte yol yapım maliyetini düşüreceğiz. Betonda kaliteyi arttırıp çalışmaları daha da hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?

        Benzer Haberler

        Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor
        Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor
        TESOB Başkanı Metin Kara'dan ayakkabı firmasına ziyaret
        TESOB Başkanı Metin Kara'dan ayakkabı firmasına ziyaret
        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil
        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil
        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti