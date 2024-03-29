Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor

        Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satarak geçimini sağlayan İsmail Gürsoy, topladığı bağışlarla sahipsiz kedileri doyuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bağış kutusuna atılan paralarla 15 yıldır sahipsiz kedileri besliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da tarihi İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda 40 yıldır kitap satarak geçimini sağlayan İsmail Gürsoy, topladığı bağışlarla sahipsiz kedileri doyuruyor.

        Ortahisar ilçesinde yaşayan İsmail Gürsoy, İskenderpaşa Camisi avlusunda babası Halil Gürsoy'un başladığı kitap satışını, 40 yıldır kendisi sürdürüyor.

        Tarihi caminin avlusunu çevreleyen duvar üzerine dizdiği kitapların yanına "Kediler İçin Yardım Kutusu" yazılı kutu koyan 60 yaşındaki Gürsoy, esnaf ve cami cemaatinden topladığı paralarla sahipsiz kediler için yiyecek alıyor.

        Dört çocuk, bir torun sahibi İsmail Gürsoy, AA muhabirine, "Kitapçı İsmail" olarak tanındığını belirterek, "40 yıldır bu taşın üzerinde kitap satıyorum. Baba mesleğidir. Daha evvel babam yapmıştı. 60 yıldır bu caminin avlusundayız. Sırf benimle geçen zaman 40 yıl." dedi.

        Kedileri küçük yaşlardan beri çok sevdiğini dile getiren Gürsoy, çocukluğunda Ganita mevkisinde bahçeli evlerinde ailecek kedileri beslediklerini anlattı.

        - "Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri"

        Gürsoy, cami avlusunda da 15 yıldır kedileri beslediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bunlar kitapçı İsmail'in kedileri. Sabahları bunların karınlarını doyuruyorum. Sabah rızıkları burada. Aşağı yukarı 20 kedim var. Her sabah gelir, beni burada bulurlar. Gelmediğim günü de bilirler. Pazar günü buraya gelmezler, benim burada olmadığımı bildikleri için. Diğer her gün buradalar. Yemeklerini yerler, akşama doğru tekrar gelirler."

        Kediler için hazırladığı bağış kutusunun ilgi çektiğini kaydeden Gürsoy, "Trabzon'un hayırsever insanları, arkadaşlarımız, halkımız kedilerin yiyecekleri için yardım ederler, yedirmesi bana kalır. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onları beslemek zorundayız." dedi.

        Gürsoy, hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, yaşadığı sürece elinden geldiği kadar kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi.

        Esnaf Yusuf Saka ise cami cemaati olarak İsmail Gürsoy'un hayrına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kedilerimize para topluyoruz. İsmail abim sağ olsun, zaman ayırıyor, gidiyor, alışverişini yapıyor, gıdasını alıyor, kedilerimizi besliyor. Allah'ın emaneti bunlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Soyguncular plastik kelepçe ile geldi! Kaçarken motosikleti yaktılar
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?

        Benzer Haberler

        TESOB Başkanı Metin Kara'dan ayakkabı firmasına ziyaret
        TESOB Başkanı Metin Kara'dan ayakkabı firmasına ziyaret
        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil
        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil
        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi