Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil

        SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Özlü: Japonya'daki hastalık pandemi oluşturacak tehdit değil
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da hızla yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına ilişkin uyardı. Türkiye açısından konuyu değerlendiren Prof. Dr. Özlü, "Bu hastalık bir pandemi oluşturacak tehdit değil. Çünkü virüs değil. Bu bir bakteri; kolayca teşhis konabilir, bir hafta süreli tedavisi mümkün. Yani panik veya endişeye yol açacak durum gözükmüyor" dedi.

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, semptomları arasında boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjit gibi belirtiler bulunup, ortaya çıktığı Japonya'da hızla yayılan ölümcül tehlikeli bakteriyel enfeksiyon salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Salgına yol açan bakterinin boğaz enfeksiyonlarına sebebiyet verdiğini, hastalığın kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Japonya'da son zamanlarda A grubu streptokoklarla ortaya çıkan bir salgından söz ediliyor. Aslında A grubu streptokoklar her yerde var. Bizde de var. Bütün dünyada da var. Zaman zaman boğaz enfeksiyonlarına yol açarlar. Tonsilit gibi, farenjit gibi hastalıklara yol açarlar. Ama bazen de bu hastalıklar sırasında kalpte, böbrekte, eklemlerde hasarlar ortaya çıkabilir ve kalıcı sorunlar yaşanabilir. Japonya'da bildirilen vakaların daha çok toksik şok sendromu dediğimiz bir ağır tabloya evrildiği görülüyor. Bu tabii etkenin kendisiyle ilgili bir değişikliğe ya da hastalığa yakalananların sağlık durumuyla ilgili bir duruma bağlı olabilir" dedi.

        'KOLAYCA TEŞHİS KONABİLİR'

        Söz konusu salgının tedavisinin antibiyotiklerle mümkün olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, "Henüz bunu net olarak bilmiyoruz ama bu bir pandemi oluşturacak tehdit değil. Çünkü virüs değil. Bu bir bakteri; tedavisi var. Yani penisilin grubu antibiyotiklerle bunu kolaylıkla tedavi edebiliyoruz. Ama böyle boğazda ağrı, ateş, vücutta kırgınlık gibi semptomlarla kendini belli eder. Böyle bir durum ortaya çıktığında tabii ki hekime başvurmak gereklidir. Kolayca teşhis konabilir, boğazdan sürüntü şeklinde örnek alınıp A grubu streptokoklar olup olmadığı netleştirilebilir. Buna göre de bir haftalık bir tedaviyle bazen tek doz penisilin, enjeksiyonla tedavi edilebilir. Yani panik veya böyle bir endişeye yol açacak durum gözükmüyor" diye konuştu.

        'KALICI HASARLAR BIRAKABİLİR'

        Hastalığın önemsenmesi gerektiğine dikkati çelen Prof. Dr. Özlü, "Bu tür boğaz enfeksiyonları genelde geçiştiriliyor. Yani 'İşte boğazım ağrıyor, tonsilit oldum, işte bademcik oldum’ denilip önemsenmiyor. Oysa beta hemolitikler, özellikle A grubu ve hemolitikler önemlidir. Bu hastalığın ardından kalıcı kalp kapak sorunları, kalıcı romatizmalar, böbrek hasarları olabilir, toksik şok sendromuna ilerleyebilir. O açıdan böyle durumlarda hekime başvurup tedaviyi almak gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
        Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti"
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Dış ticaret açığında hızlı düşüş
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Yakalandılar
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Cani koca boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Bu yılın ilk Güneş Tutulması 8 Nisan'da!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        SGK’ya fazla yatan primi alabilirsiniz
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        Milei'nin "katil terörist" sözlerine sert tepki
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        15 kadın 41 çeşit baharatla hazırlıyor! 7 ton saçılacak
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzon'da üç ilçede sağlık tesisi inşaatları devam ediyor
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        TTSO'da Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        Trabzon'da belediye otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da belediye otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi
        Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi defnedildi