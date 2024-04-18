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        Of'ta muhtarlar toplantıda bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları için tanışma toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:38
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        Of'ta muhtarlar toplantıda bir araya geldi
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        Trabzon'un Of ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları için tanışma toplantısı düzenlendi.

        İlçe sahilindeki bir işletmede organize edilen toplantıya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu ve muhtarlar katıldı.

        Kaymakam Demirer, göreve seçilen muhtarları tebrik ederek

        Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise muhtarlarla beş yıl boyunca güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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