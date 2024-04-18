Of'ta muhtarlar toplantıda bir araya geldi

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise muhtarlarla beş yıl boyunca güzel hizmetler yapacaklarına inandığını belirtti.

İlçe sahilindeki bir işletmede organize edilen toplantıya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Şevki Saral, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu ve muhtarlar katıldı.

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