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        Türk balı yılın ilk çeyreğinde 38 ülkede alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 3 ayında ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 38 ülkeye satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:03
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        Türk balı yılın ilk çeyreğinde 38 ülkede alıcı buldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 3 ayında ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 38 ülkeye satıldı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında da 16'ncı sırada yer alan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 2 bin 133 ton bal ihraç etti. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 187 bin 58 dolar kazanç sağlandı.

        Bal ihracatında 2 milyon 477 bin 57 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 2 milyon 38 bin 698 dolarla Almanya, 538 bin 628 dolarla İspanya takip etti.

        Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı döneminden farklı olarak Kanada, Venezuela, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bal satıldı.

        - "Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya hedef pazar olarak belirlendi"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türk balının yurt dışı pazarlarda marka imajının yükseltilmesi adına etkin denetimler yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

        Markasız ürün ihracatına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Kalyoncu, "Ülkemizin bitki çeşitliliği ve endemik bitki açısından dünyanın ender ülkeleri arasında yer alması dolayısıyla balların çiçek ve yöre özelliklerine göre coğrafi işaretle tescillenip, en üst kalitede olan ürünlerin küçük ve inovatif ambalajlarla ihraç edilmesi şarttır. Bu şekliyle Türk balı yurt dışı pazarlarda yüksek marka değerine ulaşacaktır." dedi.

        Bal ihracatını ve dış satım yapılan ülke sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Kalyoncu, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'nın hedef pazar olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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