Şalpazarı'nda şenlik düzenlenecek

Şalpazarı Kaymakamlığı ve Şalpazarı Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilecek şenlik 12 Mayıs Pazar günü 11.00'de başlayacak.

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