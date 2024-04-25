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        Şalpazarı'nda şenlik düzenlenecek

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "29. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:28
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        Şalpazarı'nda şenlik düzenlenecek
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde "29. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği" yapılacak.

        Şalpazarı Kaymakamlığı ve Şalpazarı Belediye Başkanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla organize edilecek şenlik 12 Mayıs Pazar günü 11.00'de başlayacak.

        Şenlikte, halk oyunları gösterileri düzenlenecek, katılımcılara yöresel yemekler ikram edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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