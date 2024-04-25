Trabzon'da 10 ilçede kahverengi kokarcayla mücadele toplantıları düzenlenecek
Trabzon'da, 10 ilçede kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.
Trabzon'da, 10 ilçede kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.
Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için üreticileri teşvik amacıyla 10 ilçede toplantı düzenleneceği belirtildi.
TTB'nin 20 yıldır sürdürdüğü "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında bu yıl kahverengi kokarcanın ön plana alınarak fındık hastalıkları ve zararlıları ile mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, "İMECE-2024" adı altında ilk toplantının yarın Akçaabat ilçesinin Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Odaları ile işbirliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kibar Ak'ın üreticileri bilgilendireceği, çekilişle belirlenecek kişilere de ücretsiz kahverengi kokarca ile mücadele ilacı dağıtılacağı aktarıldı.
İlaçlamada kullanılmak üzere TTB tarafından ilçelerdeki Ziraat Odalarına akülü ilaçlama motoru verileceği belirtilen açıklamada, 10 ilçedeki toplantıların salı ve cuma günleri Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin de desteğiyle yapılacağı ifade edildi.
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