Trabzon'da 10 ilçede kahverengi kokarcayla mücadele toplantıları düzenlenecek

Trabzon'da, 10 ilçede kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Trabzon Ticaret Borsası'ndan (TTB) yapılan yazılı açıklamada, başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için üreticileri teşvik amacıyla 10 ilçede toplantı düzenleneceği belirtildi.

TTB'nin 20 yıldır sürdürdüğü "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi" kapsamında bu yıl kahverengi kokarcanın ön plana alınarak fındık hastalıkları ve zararlıları ile mücadele edileceği vurgulanan açıklamada, "İMECE-2024" adı altında ilk toplantının yarın Akçaabat ilçesinin Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.