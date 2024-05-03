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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış oyunuyla başladı

        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:55 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:55
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış oyunuyla başladı
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'ndeki oyun öncesinde, Trabzon'un tiyatroya ve sanata önem veren bir şehir olduğunu söyledi.

        Trabzon'daki sanatsal faaliyetlerin yoğunluğuna işaret eden Yıldırım, tiyatroseverlerin teveccühü sayesinde bu tür etkinliklerin, festivallerin ortaya çıktığını belirtti.

        Yıldırım, Trabzon'daki tiyatroseverleri ilgileri dolayısıyla alkışlamak gerektiğini de dile getirerek, "Festivaldeki oyunlar içerisinde herkesin çok hoşuna gidecek oyunlar var. Mümkün olsa da hepsini izleyebilsek." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un tarih, medeniyet ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak, "Bugün 24'üncüsünü gerçekleştirmenin, uluslararası nitelikte bu programı icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yönümüzle şehrimiz daha da değer kazanıyor. Bundan dolayı bu şehrin bir evladı olarak da yöneticisi olarak da çok mutluyum." diye konuştu.

        Genç, tiyatro, opera ve diğer sanat dallarının eş zamanlı sahnelenebileceği kültür sanat merkezini Trabzon'a kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise tiyatronun bütünleştirici bir gücü olduğunu söyledi.

        Festival kapsamında 24 senede 54 ülkeden tiyatro topluluklarının 206 oyun sahnelediğine dikkati çeken Karadağlı, Devlet Tiyatrolarının, 12 farklı bölgesinden yüzlerce oyunla 506 temsil ve 235 binden fazla seyirci sayısına ulaştığını anlattı.

        Karadağlı, festivale ilginin sürdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Trabzon seyircisinin rekor düzeyde katılımıyla her yıl yerini daha da sağlamlaştıran festivalimizde bir yandan tiyatronun birleştirici evrensel diliyle farklı kültürler ve bölgeler arasında sanatsal alışverişi güçlendirmeyi bir yandan da Karadeniz'in en görkemli sanatsal etkinliklerinden biri olarak Trabzon'un kültürel hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ne mutlu bize ki neredeyse çeyrek asırdır Trabzonlular festivalini bağırlarına bastılar ve güçlendirdiler."

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen festivalin açılış oyununu, Vali Yıldırım, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Genel Müdür Karadağlı, davetliler ve tiyatroseverler izledi.

        Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro topluluklarının da oyun sergileyeceği festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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