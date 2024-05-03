Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış oyunuyla başladı

Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", "Puntila Ağa ve Uşağı Matti" adlı oyunun sahnelenmesiyle başladı.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'ndeki oyun öncesinde, Trabzon'un tiyatroya ve sanata önem veren bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzon'daki sanatsal faaliyetlerin yoğunluğuna işaret eden Yıldırım, tiyatroseverlerin teveccühü sayesinde bu tür etkinliklerin, festivallerin ortaya çıktığını belirtti.

Yıldırım, Trabzon'daki tiyatroseverleri ilgileri dolayısıyla alkışlamak gerektiğini de dile getirerek, "Festivaldeki oyunlar içerisinde herkesin çok hoşuna gidecek oyunlar var. Mümkün olsa da hepsini izleyebilsek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un tarih, medeniyet ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak, "Bugün 24'üncüsünü gerçekleştirmenin, uluslararası nitelikte bu programı icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yönümüzle şehrimiz daha da değer kazanıyor. Bundan dolayı bu şehrin bir evladı olarak da yöneticisi olarak da çok mutluyum." diye konuştu.

Genç, tiyatro, opera ve diğer sanat dallarının eş zamanlı sahnelenebileceği kültür sanat merkezini Trabzon'a kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti.