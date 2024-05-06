Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu:

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 2 Mayıs'ta Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 2 Mayıs'ta Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, makamında ağırladığı öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Yaşanan şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çuvalcı, KTÜ olarak öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

        Çuvalcı, şunları kaydetti:

        "Anbean yaşananların yakın takipçisi olduk. Gelinen noktada şunu ifade etmek gerekir ki sadece KTÜ yönetimi değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla Trabzon halkı da öğrencilerimize sahip çıkmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz."

        Sürmene ilçesinde 2 Mayıs'ta Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

        T.D. ile Ö.D, minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı. Gözaltına alınan K.D. ve Ö.D. tutuklanmış, S.Y. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan?
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Macron ve Xi Jinping'den kritik mesajlar
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        Koyunları kaybolmuştu! Öldüren arama!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Beyin cerrahı, ikiz annesi ve Bakırköy'ün yeni belediye başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: Yetiştirdiğim asistanları bu ülkede tutamamak bana artık siyaset zamanı geldi dedirtti 
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti
        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 16. final peşinde
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 16. final peşinde
        Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama