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        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel düzenlendi

        Trabzon Ziraat Mühendisleri Odasınca "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:50
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        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel düzenlendi
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        Trabzon Ziraat Mühendisleri Odasınca "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel düzenlendi.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

        Prof. Dr. Göktürk, yaptığı konuşmada, kahverengi kokarcanın Türkiye'de ilk olarak 2019'da görüldüğünü söyledi.

        Kahverengi kokarcayla mücadelenin tarımsal alanlarda kimyasal mücadele şeklinde olabileceğini belirten Göktürk, "Değişen iklim faktörleri, artan ticaret miktarları ister istemez bu böceklerin bir ülkeden diğer ülkeye geçişini sınırlandırmamış, kolaylaştırmış pozisyona getirmiştir." dedi.

        Göktürk, Tarım ve Orman Bakanlığının, çiftçilerin ve yerel yönetimlerin kahverengi kokarcayla mücadele yöntemleriyle ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

        Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Pehlevan ise insanoğlunun yaratılışından bugüne zararlı böceklerle mücadele ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

        "Kahverengi kokarca bölgemizde çok büyük zararlar vermektedir ve vermeye devam edecektir. Gelecekte oluşabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olunmalıdır. Yapılacak bireysel mücadelelerin yanı sıra toplu mücadelenin teşvik edilmesi gerekiyor. Üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşları, kamu, STK'ler, çiftçi örgütleri, çiftçiler ve toplumun her bireyinin bu konuyla ilgili kafa yorması, emek sarf etmesi gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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