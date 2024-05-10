Trabzon'da psikolojik danışmanlar sertifika aldı

Öğrenciler ve ebeveynlerinin sosyal becerilerinin gelişmesi, kişilik yapılarını anlayarak öz farkındalıklarının artması, sosyal ilişkilerinin ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla, Of Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce "Sosyal Beceri ve Enneagram Eğitimi" proje hazırlandı.

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