Trabzon'da "Çığ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında yarın İzmir Devlet Tiyatrosu "Hamlet", Van Devlet Tiyatrosu "Kurtlar Vadisi", Bursa Devlet Tiyatrosu ise "Uçurtmanın Kuyruğu" adlı oyunları sahneleyecek.

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