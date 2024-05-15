Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Trabzon'da konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Sadece Türk askeri değil, Türkiye bütün yönleriyle Ada'da mevcuttur ve olmaya da devam edecektir, olması gerekir. Çünkü o Ada, Türk adasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Trabzon'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Sadece Türk askeri değil, Türkiye bütün yönleriyle Ada'da mevcuttur ve olmaya da devam edecektir, olması gerekir. Çünkü o Ada, Türk adasıdır." dedi.

        Ertuğruloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Nazım Terzioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın, Türk ulusunun meselesi olduğunu söyledi.

        Kıbrıs coğrafyasının önemine işaret eden Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kıbrıs Adası'nın bulunduğu coğrafyaya baktığımızda, ne kadar büyük ülke ve örgüt varsa hepsinin çıkarlarının söz konusu olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Amerika o bölgede, Rusya orada, Çin orada, İsrail orada, Arap ülkeleri orada, Avrupa Birliği orada, orada olmayan yok ve bütün bu aktörlerin ulusal çıkarları o coğrafyadan geçiyor. Enerji kaynakları o coğrafyada, ticaret yolları o coğrafyada ve bütün bu aktörler, kendi ulusal çıkarları doğrultusunda o coğrafyada siyaset yapma gayreti içerisinde ve etkileri altına aldıkları ülkeleri veya kitleleri kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayreti içerisindeler. Şimdi sadece iki ana vatan sorunu da değil, o anlam çıkıyor bundan. Bu sadece Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Rumu mücadelesi değil, sadece Türkiye-Yunanistan meselesi değil, çok daha büyük bir resmin varlığından bahsediyoruz ve Kıbrıs Türk halkı, ana vatanının da desteğiyle çok olumsuz koşullardan geçerek, destansı bir mücadele vererek bugünlere geldi."

        Ertuğruloğlu, yaşanan zorlu süreçlere değinerek, KKTC'nin kuruluş ve müzakere süreçlerini anlattı.

        - "Batı dünyasının derdi, Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak"

        Bakan Ertuğruloğlu, "Batı dünyasının derdi, Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmaktır. Türkiye'nin Kıbrıs Adası'nda etkili olması, söz sahibi olması, Batı dünyasının hazmedebildiği bir realite değildir. Ne yapıp edip Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma, Türkiye'yi tek nefes alabildiği güneyde de kilitleme... Türkiye'yi, bu belki de dünyanın en hassas coğrafyasında ezik büzük, işgal altına alınmış, yine Avrupa'nın, dünyanın hasta adamı pozisyonuna indirgemek." değerlendirmesinde bulundu.

        Batı ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin, şimdi de kendileri üzerinde "Siz Türkiye'den farklısınız." oyununu oynadığını anlatan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

        "Siz Kıbrıs Türkü, Türkiye Türklüğünden farklısınız, bu psikolojik savaş teknikleri oynanıyor bizim üzerimizde. Türkiye'de de bir başka şekil oynanıyor. 'Ver kurtulcular' yaratılıyor. Sanki Kıbrıs'ı versen Türkiye kurtulacak. Kıbrıs'ı veren Türkiye, hiçbir davasında ayakta duracak hale gelmez. O kadar önemli bir coğrafya ki dolayısıyla 'Biz ulusal davanın savunuculuğunu yapıyoruz.' dediğimizde Türk ulusunun ulusal çıkarlarına hizmet etme adına mücadele verdiğimizi kastediyoruz."

        Ertuğruloğlu, Türk ulusu için Kıbrıs Adası'nın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Adası'nın önemi, Türk ulusu için, bu coğrafyadaki, Doğu Akdeniz'deki Türk ulusunun hak, hukuk, çıkar ve güvenliğine tehdit teşkil etmeyecek bir adayı yaratmak. Ada'daki Kıbrıs Türk halkının misyonu budur. Dolayısıyla ne bizim içimizde 'Türkiye dışlansın.' diye uğraş veren şaşkınlar ne de ana vatanda 'Kamburumuz olmuştur, verin kurtulun.' diyen şaşkınlar, bütün bunlar yanlış yoldaki arkadaşlarımız." diye konuştu.

        Avrupa Birliği'nin iddia edildiği gibi tarafsız bir örgüt olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Avrupa Birliği kendi ifadeleriyle de von der Leyen denen hanımın beyanatı var, 'Biz Kıbrıs'tan yanayız.' diyor. Tabii Kıbrıs dediği Rum tarafı. Avrupa Birliği, Kıbrıs sorununun halledilmesine yönelik tarafsız bir örgüt olmaktan çıkmıştır, soruna taraf bir örgüttür ama bu örgüt, maalesef hala daha aramızda bazı kesimler için uğruna ölünecek Leyla'dır." ifadesini kullandı.

        - "Halen birileri yeni müzakerelerle yeni ortaklık kurulmasını arzu ediyorsa hayal görüyor"

        Ertuğruloğlu, bu konuda bazı dezavantajlarının olduğunu da aktararak, şunları kaydetti:

        "Biz Kıbrıs meselesini İngilizle, Amerikanla, Fransızla, Rusla mücadele ederek götürmüyoruz sadece. Kendi içimizde de bu unsurların etki altına aldıkları kendi insanlarımızla da mücadele ediyoruz ama şunun da çok net bir şekilde bilinmesi gerekir ki bu Ada, ne tarihinde hiçbir zaman Helen adası olmuştur ne de bundan sonra en ufak bir şekilde Helen adası olma olasılığı vardır. 1974 Barış Harekatı ile bu Ada'nın Enosis'e giden yolu Megali İdea'nın gerçekleştirilmesi ebediyen ortadan kaldırılmıştır. Sadece Türk askeri değil, Türkiye bütün yönleriyle Ada'da mevcuttur ve olmaya da devam edecektir, olması gerekir. Çünkü o Ada, Türk adasıdır."

        Osmanlı'nın 300'den fazla senedir parçası olmuş bir adadan bahsedildiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz Türk ulusu olarak 'Bu Ada, Kıbrıs Türkü'nün ve Kıbrıs Rumu'nun ortak adasıdır.' dediğimizde büyük özveri gösterdiğimizi bilmemiz gerekir. Çünkü çok rahatlıkla şunu da diyebilirdik, 'Kıbrıs tümüyle Türk adasıdır. Rumlar da bize tabi toplumdur.' Bunu demiş olsaydık bunun tarihi bir gerçeklik boyutu var ama Türk ulusu olmanın verdiği büyüklükte, hoşgörüyle biz diyoruz ki bütün bizlere yapılan haksızlığa rağmen Ada, Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumu'nun ortak adasıdır. Bu Ada'da ortaklığı da denedik Rumlarla ama o ortaklığın başına da ne geldiğini gördük. Bundan ders çıkarmadan eğer bugün halen daha birileri Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumu'nun yeni müzakerelerle yeni bir ortaklık kurmasını arzu ediyorsa hayal görüyor. Yok böyle bir dünya, bitti."

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da konuştuğu program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı
        Of'ta "Engelliler Haftası" kapsamında program düzenlendi
        Of'ta "Engelliler Haftası" kapsamında program düzenlendi
        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor
        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor
        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü
        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Asoy İnşaat ile anlaştı
        Trabzonspor, reklam ve sponsorluk için Asoy İnşaat ile anlaştı