Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemine bu hafta da devam edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Muhammet Miraç Aslantürk, insanlığın Kudüs imtihanında sınıfta kaldığını söyledi.

Aslantürk, 221 gündür soykırım yapıldığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla Gazze'nin üzerine tam 70 bin ton bomba atıldı. 221 gündür, Gazze üzerinde katil işgalci İsrail'in gerçekleştirmediği vahşet kalmadı. Buna rağmen Gazzelilerin mucizevi bir direnişi var. Şuna bir kez daha şahit oluyoruz ki Filistin, bütün hesapların üstünde Allah'ın bir hesabı olduğuna inananların davasıdır." dedi.

Bütün İslam alemini birlik ve tek yürek olmaya davet eden Aslantürk, "Buradan bir kez daha katil işgalci İsrail zulmüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.