Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı

        Trabzon'da, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme (UCİM) ofisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:56 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme (UCİM) ofisi açıldı.

        Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kadınla Başlar Derneği ile ortaklaşa hareket edecek UCİM, çocuk istismarını engellemek için eğitici kadroları ve avukatlarıyla birlikte faaliyet gösterecek.

        Bünyesinde bulunan gönüllüler, çocuk ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular ile ihmal edilen ve istismara uğrayan çocuk ve ailelere yardımcı olacak ofisin açılışında konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, inanç olmadan mücadelenin de olmayacağını söyledi.

        Özkan, Trabzon şubesinin kurulmasında il temsilcisi Ahsen Aydın'ın büyük emekleri olduğunu ifade ederek, "Giresun'da konferansta denk geldiğimiz Ahsen hanım ile konuştuğumda 'Trabzon'u kuralım' dedik. İnsan toparlayıcı ve kucaklayıcı bir karakter olunca işler çok kolaylaşıyor. Trabzon ofisimizi bugün hayata geçirdik böylece. Kadının gücü git gide yükseliyor ve erkek kardeşlerimiz de bu mücadelemizde bize destek oluyor." dedi.

        Çocukların kendilerini bir araya getirdiğinin altını çizen Özkan, şöyle devam etti:

        "İstismarcılar sadece erkekler değil faillerin kadınlar da olabileceğini bilin. Maalesef kendi çıkarları için susanların da olduğunu unutmayın. Bizler burada cesareti örgütlemeye çalışıyoruz. Fiziksel cesaret herkesin gösterebileceği bir şey ama ahlaki cesaret toplumları değiştirecek, onlara yön verecek çok kıymetli bir alan. Ülkenin her yerinde mücadele ediyoruz. Bazı çocuklarımız davaları sonrası çok örseleniyorlar."

        Suça sürüklenen çocukların rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Bizim büyük resmi görmemiz lazım. Ülkemizde 25 milyon çocuk var, bugün hayatta olmayan kaybettiğimiz çocuklar için her yerdeki mücadele edecek cesur insanları bulup mücadele etmeliyiz. Çok çabalayacağız, mücadelemiz çetin olacak. Bugün burslu okuttuğumuz yüzlerce çocuk varsa demek ki umut da var." şeklinde konuştu.

        İl Temsilcisi Ahsen Aydın ise istismarı önlemenin büyük bir mücadele ve ekip işi olduğunu aktararak, "Herkesin elini taşın altına koymasıyla ancak yol alabiliriz. Yönetim kurulunda olduğum Kadınla Başlar Derneği hiç tereddüt etmeden bize kucak açtı. Kadın ve çocuk benim kırmızı çizgim, yapılabilecek ne varsa şahsım adına yapmaya hazırım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"

        Benzer Haberler

        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Trabzon'da konuştu:
        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Trabzon'da konuştu:
        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı
        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı
        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında işlem yapıldı
        Of'ta "Engelliler Haftası" kapsamında program düzenlendi
        Of'ta "Engelliler Haftası" kapsamında program düzenlendi
        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor
        Çaykara'da "Gençlik Haftası" kutlanıyor
        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü
        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü