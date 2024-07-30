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        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kursiyer sertifika aldı

        Trabzon'da, "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesine katılan 35 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:24
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        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kursiyer sertifika aldı
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        Trabzon'da, "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesine katılan 35 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ve Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) öncülüğünde Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen projenin sertifika töreni, Yomra ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, üretimin önemine değinerek, "Gençlerimiz burada gördükleri eğitimle çok daha güzel imkanlarla, daha büyük alternatiflerle iş bulma, istihdama katılma konusunda ilerleme kaydedecekler. Eskilerin sözü var, 'alet işler, el övünür' derler. CNC tezgahları bugünün en önemli makinelerinden." dedi.

        Ülke genelinde eğitim ve istihdama katılmayan 6 milyon genç olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Bu gençlerimizi istihdama katabilmek için önce eğitmek durumundayız. Bir meslek edindirmek, onlara vizyon kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek zorundayız. Hepsinin mutlaka içinde bir şeyler vardır. Önemli olan bu yeteneği ortaya çıkarabilmek. Bu sayede hem aranan eleman açığını ortadan kaldırmak hem de yeni istihdam alanları oluşturmak önemli. Biz bunu yaptığımız takdirde gençlerimizin işsiz kalmaları da söz konusu olmayacak. Farklı sektörlerde aranan eleman eksiği de ortadan kalkacaktır."

        - "1 milyon 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatında farklılık yarattık"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay da "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Türkiye ile AB arasında mali işbirliği anlamında geliştirilen Katılım Öncesi Yardım Aracı ile 2007'den bu yana 830 milyon avroluk 1162 proje sözleşmesinin hayata geçirildiğine işaret eden Günay, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bunun sonucunda da 1 milyon 100 bini aşkın vatandaşımızın hayatında farklılık yarattık. Söz konusu programlarla 33 bini aşkın dezavantajlı, başta kamu istihdamı hizmetleri olmak üzere çeşitli mesleki eğitim, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmıştır. 53 bini aşkın kadınımız iş gücü piyasasına katılmış ve 4 bin 500'ü kendi işini kurmuştur. 21 bini aşkın kadın işverenimiz de mali desteklerden faydalanmıştır. Çocuk bakım hizmetleri konusunda mali olarak desteklenen 23 bin annemizin çalışmaya devam etmeleri sağlanmıştır. Mesleki yeterlilikler anlamında 200'den fazla meslek standartları hazırlanmış 144 bin kişinin de belgelendirilme masrafı bu projeler kapsamında karşılanmıştır."

        Hayatın her alanında eğitimde istihdamda sosyal politikalarda vatandaşın yanında olmaya, yenilikçi projelerle sorunlara çözüm bulmaya devam ettiklerini belirten Günay, "Tüm bu çabalar neticesinde elde edilen verilerin her biri bizim için çok kıymetlidir. Her bir NEET gencimiz, sayısal veri olmanın ötesinde ayrı ayrı başarı hikayelerini temsil etmektedir." diye konuştu.

        İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ise üniversite ile işbirliğinin projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında önemli olduğunu vurguladı.

        Proje kapsamında 35 kişinin eğitildiğini, daha iyi şekilde eğitimlerin verilmeye devam edeceğini anlatan Dur, "Hediyelik eşya konusunda dışa bağımlılığı kaldırma kapsamında proje ilerlemeye devam edecek. İŞKUR olarak biz her zaman yanınızdayız. Hem iş arayanlara hem de iş verenlere yönelik çok sayıda farklı programımız var. İŞKUR'a her zaman sizleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Projemizle dışa bağımlı olan bu sektörde ilimizin katkı oranını yükselteceğiz"

        TESOB Başkanı Metin Kara, proje kapsamında KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Fakültesinde imalathane oluşturduklarını, kursiyerlerin buradaki makine ve ekipmanlarla ahşap hediyelik eşya ve hobi ürünleri imalatı yapma konusunda uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

        Kara, Trabzon'da satılan hediyelik eşyaların yüzde 70'inin Çin'den, yüzde 20'sinin ise Konya, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerden geldiğini anlatarak, "Hediyelik eşyalardan yalnızca yüzde 10'u Trabzon'da üretilmektedir. Projemizle inşallah dışa bağımlı olan bu sektörde ilimizin katkı oranını yükselteceğiz. Temennimiz eğitim aldıkları bu alanda tüm kursiyerlerimizin sürdürülebilir bir şekilde istihdam edilmesidir." dedi.

        MOBİAD Başkanı Vedat Muhcu da "Kursu bitiren arkadaşlarımıza istihdam sağlamak için çalışmalarımız var. Yönetimdeki 4-5 arkadaşımız kurulum içindeler, beraberce firma kurma düşüncemiz var." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından, Vali Aziz Yıldırım'a kursiyerlerin CNC tezgahında yaptıkları Anıtkabir maketi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ise serender maketi hediye edildi.

        Tören, protokol üyelerince kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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