Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kursiyer sertifika aldı

Trabzon'da, "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesine katılan 35 kursiyer törenle sertifikalarını aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ve Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) öncülüğünde Avrupa Birliği (AB) ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen projenin sertifika töreni, Yomra ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, üretimin önemine değinerek, "Gençlerimiz burada gördükleri eğitimle çok daha güzel imkanlarla, daha büyük alternatiflerle iş bulma, istihdama katılma konusunda ilerleme kaydedecekler. Eskilerin sözü var, 'alet işler, el övünür' derler. CNC tezgahları bugünün en önemli makinelerinden." dedi.

Hayatın her alanında eğitimde istihdamda sosyal politikalarda vatandaşın yanında olmaya, yenilikçi projelerle sorunlara çözüm bulmaya devam ettiklerini belirten Günay, "Tüm bu çabalar neticesinde elde edilen verilerin her biri bizim için çok kıymetlidir. Her bir NEET gencimiz, sayısal veri olmanın ötesinde ayrı ayrı başarı hikayelerini temsil etmektedir." diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ise üniversite ile işbirliğinin projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında önemli olduğunu vurguladı.