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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Miraç Kandili mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:40
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Miraç Kandili mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, bu gece rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığını, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiğini belirtti.

        Miraç Kandili'ne hep birlikte ulaşmanın huzurunu yaşadığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Miraç mucizesi tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Müminler olarak bizleri karanlıktan, ahlaki erdemlerin ışığına sevk eden kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışmalı, insani ve dini vazifelerimizi yerine getirmeye özen göstermeli, geceyi iyi anlamalı ve çok iyi değerlendirmeliyiz."

        Yıldırım, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyanın aydınlandığı en özel günlerden birisi olduğunu kaydetti.

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