Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, akşam antrenmanında ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde topa sahip olma çalışması yaptı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale oyunla sona erdi.
Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına 28 Ocak Salı günü devam edecek.
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