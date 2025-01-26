Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına 28 Ocak Salı günü devam edecek.

Futbolcular, akşam antrenmanında ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde topa sahip olma çalışması yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

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