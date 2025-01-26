Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bu sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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