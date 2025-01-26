Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bu sabah 10.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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