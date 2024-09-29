Trabzonspor-Konyaspor maçından notlar

Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

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