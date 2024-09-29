Trabzonspor-Konyaspor maçından notlar
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.
- Visca, 2 maç sonra döndü
Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.
Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.
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