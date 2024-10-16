Trabzon'da İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı yapıldı

Erdemoğlu Holding tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışında, ülke eğitimine ve gençlere çok önemli katkılar sağlayacak lisenin açılışında bir araya geldiklerini söyledi.

Kompleksin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Merhum Mehmet Erdemoğlu'na ve onun kurmuş olduğu vakfa, değerli iş insanı İbrahim Erdemoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Merhum Mehmet Erdemoğlu hayattayken sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda hayırseverliği de topluma yaptığı katkılarla da tanınmış bir isimdi. Eğitime, sağlığa, inanç merkezlerine yaptığı katkılar onun ne kadar yüce bir gönüle sahip olduğunun bir göstergesiydi. Bunu ilimde de çok açık gördüm." dedi.

Yıldırım, İbrahim Erdemoğlu'nun da babasının yolundan devam ederek ülkenin dört bir yanında hayırlı işlere imza attığını belirterek, eğitime ve gençlere verdikleri değerin en somut örneğinin bu açılışta görüldüğünü vurguladı. Lisede spor alanında yetenekli, ahlaklı ve donanımlı gençler yetiştirileceğinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: "Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, azim ve dürüstlük gibi pek çok önemli değeri de içinde barındırmaktadır. Okulumuzda eğitim alacak gençler hem bu değerlerle yetişecek hem de ülkemizi spor alanında en iyi şekilde temsil edecekler. Trabzon tarih boyunca sporun ve sporcunun her zaman en ön sıralarda olduğu bir şehir olmuştur. Bu bağlamda İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin Trabzon'un sporla özdeşleşmiş ruhuna büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Trabzon'un, Karadeniz'in spor ve üretkenliğiyle lokomotif bir şehri olduğunu ifade etti. Açılış için Gaziantep ve Adıyaman'dan yaklaşık 200 kişi ile Trabzon'a geldiklerini anlatan Çeber, "Hep beraber Trabzon şehrimizin, kardeş şehrimizin bu güzel gününe, sevincine ortak olmaya geldik. Erdemoğlu ailesinin hayrına, 'Merhaba' demeye geldik." diye konuştu. Çeber, Erdemoğlu ailesini tebrik ederek, "Erdemoğlu ailesi Gaziantep dışında bir Türkiye ailesidir. Gaziantep'te yaşaması nedeniyle Ali ağabeyimle daha sık sohbet ediyoruz. Her sohbeti iyi aile olmanın, iyi iş insanı olmanın, vatanseverliğin, devletseverliğin, milletseverliğin, memleketseverliğin, vefanın dersleriyle doludur." dedi.

- "Avrupa ve dünyanın zirvesine defalarca çıkabiliriz" Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise Trabzon'un ve Akçaabat'ın bir evladı olarak memleketi için atılan her adımdan, bina edilen her tesisten ve ulaştırılan her bir hizmetten daima büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. İbrahim Erdemoğlu ve ailesine inşa ettirdikleri okul için teşekkür eden Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kampüste yer alan Sebat Gençlik Spor Tesisleri'ne de benim ismimi vermeyi önermesi beni bambaşka duygulara taşımıştır. Doğduğum, büyüdüğüm halen bir açık kapımım bulunduğu ve hizmet etmek için her fırsatı değerlendirmeye çalıştığım memleketimde bu anı yaşamak benim için tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rahmetli babam Aslan Üstünsalih 1950'lerin sonunda Tütünspor'da futbol oynamış ve kuruculuğunu yapmış biriydi. Haliyle spor aşkı birçoğumuzda olduğu gibi, bende de babadan gelen bir duygu."

Futbol başta olmak üzere pek çok spora ilgi duyduğunu aktaran Üstünsalih, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı. Üstünsalih, 6 yıldır Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı Vakıfbank Spor Kulübü'nün başkanlığını üstlendiğine de değinerek, şunları kaydetti: "Tecrübelerim de bana gösteriyor ki sporda başarının ilk adımı modern tesislere sahip olmak, altyapıya önem vermektir. İşte bunu başardığımızda Avrupa ve dünyanın zirvesine defalarca çıkabiliriz. Bunu gerçekleştirerek ülkemizin gururu olan Vakıfbank ailesinin bir parçası kadın voleybol takımımız da bugün aramızda. Faaliyetine bugün başlayacak olan tesislerimizde ilk antrenman da kızlarımıza nasip oldu. Bu sebeple ayrıca gururluyum. Kendilerine de memleketime 'Hoş geldiniz' diyorum. Vakıfbank Genel Müdürü ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı olmanın hasebiyle bugün bizi gururlandıran kızlarımız buradaysa, bu da yine Vakıfbank'ın 38 yıldır kesintisiz desteğini sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesinin eseridir."

Türk kadınının gücünü dünyaya duyurmak amacıyla çıktıkları yolda bugün 3 binin üzerinde kız çocuğunun voleybola dair hayallerine ortak olduklarına dikkati çeken Üstünsalih, "Milli sporcular yetiştirdik, voleybol camiasına nice isimler kazandırdık. Vakıfbank bugün ülke sınırlarını aşan voleybol okulları, marka isimlerini yetiştiren altyapısı ve rekorlar kitabına defaten yazdıran rüya takımı ile ülkemizin ve milletimizin gurur kaynağıdır. Kızlarımıza bu fırsatı veren bankama ve Vakıfbank ailesi başta olmak üzere ülkemize ve milletimize nice gururlar yaşatan takımımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Vakıfbank'ın eğitime, kültüre, spora ve gençliğe birçok yatırım yaptığını vurgulayan Üstünsalih, bugünden sonra da bu anlayışla bölgeye ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Üstünsalih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların gençlerin nitelikli eğitim alması için bölgeye önemli katkılarda bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Açılışını yaptığımız kampüste yetişecek sevgili gençler, siz bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Eğitimde ve sporda tesisin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Size imkan verildiğinde neler başarabileceğinizi yine çok iyi biliyoruz. Yürekten inanıyorum ki her biriniz ailenizi ve ülkemizi gururlandıracaksınız. Unutmayınız ki bütün ümidimiz gençliktedir."