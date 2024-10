Trabzon'da İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı yapıldı

Erdemoğlu Holding tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışında, ülke eğitimine ve gençlere çok önemli katkılar sağlayacak lisenin açılışında bir araya geldiklerini söyledi.

Kompleksin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Merhum Mehmet Erdemoğlu'na ve onun kurmuş olduğu vakfa, değerli iş insanı İbrahim Erdemoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Merhum Mehmet Erdemoğlu hayattayken sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda hayırseverliği de topluma yaptığı katkılarla da tanınmış bir isimdi. Eğitime, sağlığa, inanç merkezlerine yaptığı katkılar onun ne kadar yüce bir gönüle sahip olduğunun bir göstergesiydi. Bunu ilimde de çok açık gördüm." dedi.

"Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda disiplin, takım ruhu, azim ve dürüstlük gibi pek çok önemli değeri de içinde barındırmaktadır. Okulumuzda eğitim alacak gençler hem bu değerlerle yetişecek hem de ülkemizi spor alanında en iyi şekilde temsil edecekler. Trabzon tarih boyunca sporun ve sporcunun her zaman en ön sıralarda olduğu bir şehir olmuştur. Bu bağlamda İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nin Trabzon'un sporla özdeşleşmiş ruhuna büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum."

Çeber, Erdemoğlu ailesini tebrik ederek, "Erdemoğlu ailesi Gaziantep dışında bir Türkiye ailesidir. Gaziantep'te yaşaması nedeniyle Ali ağabeyimle daha sık sohbet ediyoruz. Her sohbeti iyi aile olmanın, iyi iş insanı olmanın, vatanseverliğin, devletseverliğin, milletseverliğin, memleketseverliğin, vefanın dersleriyle doludur." dedi.

- "Avrupa ve dünyanın zirvesine defalarca çıkabiliriz"

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise Trabzon'un ve Akçaabat'ın bir evladı olarak memleketi için atılan her adımdan, bina edilen her tesisten ve ulaştırılan her bir hizmetten daima büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

İbrahim Erdemoğlu ve ailesine inşa ettirdikleri okul için teşekkür eden Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampüste yer alan Sebat Gençlik Spor Tesisleri'ne de benim ismimi vermeyi önermesi beni bambaşka duygulara taşımıştır. Doğduğum, büyüdüğüm halen bir açık kapımım bulunduğu ve hizmet etmek için her fırsatı değerlendirmeye çalıştığım memleketimde bu anı yaşamak benim için tarifsiz bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rahmetli babam Aslan Üstünsalih 1950'lerin sonunda Tütünspor'da futbol oynamış ve kuruculuğunu yapmış biriydi. Haliyle spor aşkı birçoğumuzda olduğu gibi, bende de babadan gelen bir duygu."