Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TTSO'ya ziyaret

Doğan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Çelebi, günün anısına plaket takdim etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ertuğrul Doğan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

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