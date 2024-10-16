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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TTSO'ya ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:58
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TTSO'ya ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ertuğrul Doğan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        Doğan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Çelebi, günün anısına plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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