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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Belediyesspor'u 32-27 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:47
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Belediyesspor'u 32-27 mağlup etti.

        Ev sahibi takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 üstün tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor, maçı 32-27 kazandı.

        Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor ligde 2. galibiyetini elde ederken, Kırşehir Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

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