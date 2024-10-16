Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, ziyaretlerde bulundu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Başkan Ertuğrul Doğan'a ziyaretlerde, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, İdari İşler Sorumlusu Ceyhun Eskici ile Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Hüseyin Ekşi eşlik etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.