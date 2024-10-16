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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, ziyaretlerde bulundu

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:57
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, ziyaretlerde bulundu
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsasını ziyaret etti.

        Başkan Ertuğrul Doğan'a ziyaretlerde, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz, İdari İşler Sorumlusu Ceyhun Eskici ile Tesisler ve Stadyum Sorumlusu Hüseyin Ekşi eşlik etti.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

        Trabzon Ticaret Borsasındaki ziyarete ise Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hakan Canbakkal, Yavuz Selim Çakıroğlu ile meclis üyeleri katıldı.

        Ziyaretlerde Başkan Ertuğrul Doğan'a günün anısına plaket takdim edildi.

        Doğan'ın kentte başka ziyaretlerde de bulunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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