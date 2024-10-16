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        Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok (2)

        SPORLİSESİ KOMPLEKSİ İKİ BAKANIN KATILIMIYLA AÇILDI Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, Abdi Serdar Üstünsalih Sebat Spor Kulüp Binası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla hizmete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:20
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        Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok (2)
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        SPORLİSESİ KOMPLEKSİ İKİ BAKANIN KATILIMIYLA AÇILDI

        Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi, Abdi Serdar Üstünsalih Sebat Spor Kulüp Binası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılışa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gaziantep Valisi Kemal Çember, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vakıfbank Voleybol Takımının sporcuları ile çok sayıda kişi katıldı.

        BAKAN BAK: TÜRKİYE, SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

        Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunu, daha güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydederek, “Harika bir tesis oldu. Türk sporuna destekleri için Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyoruz; yeni spor tesisleri bekliyoruz sizlerden. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye’de son 22 yılda bir spor devrimi yaşanıyor. Sadece 22 yılda 700 olimpik havuz yapıldı. 100’ün de inşası sürüyor. Spora hizmet edenlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Türk sporunda büyük bir gelişme var. Gelecekte güçlü bir spor ülkesi Türkiye göreceğiz. Türk sporunu, Türkiye Cumhuriyeti’ni daha güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

        BAKAN TEKİN: SPOR LİSELERİ KENDİ İÇİNDE UZMANLAŞAMADI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katkıları için İbrahim Erdemoğlu ve ailesine teşekkür ederek, “Türkiye'de uzun yıllar sportif eğitim ile akademik eğitim birbirinin alternatifi gibi gözüktü. Çocuklarımıza ya akademik eğitiminde kalmalarını ya da sportif eğitim almalarını tavsiye ettik. Dolayısıyla ikisini birbirine örtüştüremedik. 2004-2005 eğitim öğretim yılına kadar Türkiye'de spor lisesi adıyla bir kurum yoktu; güzel sanatlar ve spor lisesi başlığıyla yürütülüyordu. 2005 sonrası ayrıldı ve spor lisesi bağımsız bir lise halini aldı. Fakat spor liseleri de yine kendi içerisinde uzmanlaşamadı” diye konuştu.

        ‘SPOR ORTAOKULLARI KURMAYA BAŞLIYORUZ’

        Bakan Tekin, “Spor ortaokulları kurmaya başlıyoruz. Burada, liseyle beraber aynı zamanda dünyada bir de spor ortaokulu olacak. Müzik ortaokulu ve müzik lisesi olarak başlatıyoruz. İnşallah burada da spor ortaokulu ve spor lisesi Türk sporuna, Trabzon'a, Akçaabat'a hayırlı ve uğurlu olur. Ben tekrar teşviklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Burayı lütfen hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini eş olarak yürüten bir mekanizma olarak görüp, sahip çıkıp, Türkiye'nin neresinden isterseniz altyapısına uygun çocuklarımızı getirelim. Burada hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini beraber verelim. Dünya böyle yapıyor; biz de böyle yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bize destek olmak isteyen herkesin desteğine açığız. Gelin ‘beraber yapalım’ diyoruz. Tıpkı hayırseverlerimize, federasyonlara, kamu kurumlarına dediğimiz gibi. Okulumuzun, Türk eğitimine, spor alt yapı hizmetlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

        Törende kurdelenin kesilmesiyle spor lisesi komplesi hizmete açılırken, Vakıfbank Voleybol A Takımı, İbrahim Erdemoğlu Spor Salonu’nda gösteri maçı yaptı. Protokol üyeleri, daha sonra 16 derslikli spor lisesi, çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşan kompleksi gezerek, incelemelerde bulundu.

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