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        Trabzon'da amatör lig maçında futbolcular TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

        Trabzon'da amatör lig maçına futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayan pankartla çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:31
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        Trabzon'da amatör lig maçında futbolcular TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
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        Trabzon'da amatör lig maçına futbolcular, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınayan pankartla çıktı.

        Trabzon Bölgesel Amatör Ligi 1. Amatör Küme B Grubu'nda Beşikdüzüspor-Şalpazarı Gençlikspor maçı Beşikdüzü İlçe Stadı'nda oynandı.

        İki takımın oyuncuları karşılaşmaya, "Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" yazılı pankartla çıktı.

        Beşikdüzüspor Kulübü Başkanı Ferhat Aksoy, AA muhabirine, ülkenin kan ağladığı bu duruma sessiz kalmak istemediklerini söyledi.

        Bu tarz üzücü olaylara hassasiyet besleyen bir kulüp olduklarını vurgulayan Aksoy, "Düşmanlara hep birlikte bir cevap vermek gerektiğine inanıyorum. Yöneticilerimiz ve oyuncularımız da aynı şekilde. Biz de Beşikdüzü'nden var gücümüzle sesimizi en yüksek şekilde duyurmak için böyle bir şey düşündük." dedi.

        Aksoy, dün gerçekleştirilen saldırının ardından bir TUSAŞ çalışanının söylediği sözlerden çok etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Arkadaşımızın vermiş olduğu bu mesaj beni fazlasıyla gururlandırdı, çok da duygulandırdı. Onun sözleriyle beraber biz de bu pankartı açma kararı aldık. Dünyaya mesaj olsun diyoruz. Biz biriz, beraberiz. Bu vatanı kimseye böldürtmeyeceğiz. Kanımızın da son damlasına kadar savaşacağız Allah'ın izniyle. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

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