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        Trabzon Valisi Yıldırım, Arsin'de incelemelerde bulundu

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Arsin ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:19
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        Trabzon Valisi Yıldırım, Arsin'de incelemelerde bulundu
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Arsin ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, eylülde meydana gelen selde hasar gören Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlk ve Ortaokulundaki onarım çalışmalarını inceledi, Kaymakam Ömer Sirkeci'den bilgi aldı.

        Yıldırım, okulun en kısa sürede yeniden kullanıma kazandırılması için gayret gösteren herkese teşekkür etti.

        İlçedeki Aytemiz Dolum ve Depolama Terminali'ni de ziyaret eden Yıldırım, burada gerçekleştirilen yangın tatbikatını takip etti.

        Yıldırım, bu tür tatbikatların olası bir acil durumda can ve mal güvenliğini koruma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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