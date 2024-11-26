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        12. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 19 Şubat'ta başlayacak

        Akçaabat Belediyesince 12'ncisi düzenlenecek "Erol Günaydın Tiyatro Günleri", 19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:25
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        12. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 19 Şubat'ta başlayacak
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        Akçaabat Belediyesince 12'ncisi düzenlenecek "Erol Günaydın Tiyatro Günleri", 19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'ta düzenlenen ulusal ve uluslararası kültür etkinlikleriyle şehrin adından sıkça söz ettirdiklerini belirtti.

        Ekim, Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ne bu yıl uluslararası boyut kazandıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Erol Günaydın Tiyatro Günleri, tiyatroseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 19-25 Şubat tarihleri arasında 12'ncisini düzenleyeceğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri'miz, bu yıl uluslararası boyut kazanarak tiyatro severlerin heyecanına heyecan katacak. Belirlenen tarihler arasında seyircilerimizi farklı oyunlarla buluşturacağız. İlgi, merak ve heyecanla beklenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ne şimdiden tüm halkımızı davet ediyorum. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, bu yıl bambaşka olacak."

        Erol Günaydın Tiyatro Günleri'nde bu yıl çevre il ve ilçelerin ekiplerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelecek ekiplerle 7 günde 7 oyun sahneleneceği de bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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