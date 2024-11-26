12. Erol Günaydın Tiyatro Günleri 19 Şubat'ta başlayacak

Akçaabat Belediyesince 12'ncisi düzenlenecek "Erol Günaydın Tiyatro Günleri", 19-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı açıklamada, kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'ta düzenlenen ulusal ve uluslararası kültür etkinlikleriyle şehrin adından sıkça söz ettirdiklerini belirtti.

Ekim, Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ne bu yıl uluslararası boyut kazandıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Erol Günaydın Tiyatro Günleri, tiyatroseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 19-25 Şubat tarihleri arasında 12'ncisini düzenleyeceğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri'miz, bu yıl uluslararası boyut kazanarak tiyatro severlerin heyecanına heyecan katacak. Belirlenen tarihler arasında seyircilerimizi farklı oyunlarla buluşturacağız. İlgi, merak ve heyecanla beklenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ne şimdiden tüm halkımızı davet ediyorum. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, bu yıl bambaşka olacak."