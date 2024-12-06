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        Trabzon'da evinde bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

        Trabzon'da evine girdikleri 69 yaşındaki kadının el ve ayaklarını bağlayarak ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:04
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        Trabzon'da evinde bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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        Trabzon'da evine girdikleri 69 yaşındaki kadının el ve ayaklarını bağlayarak ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Tonya ilçesine bağlı Sağrı Mahallesi'nde 24 Kasım'da H.F'nin evine giren yüzleri maskeli kişiler tarafından bağlandıktan sonra ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B. (24) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        H.C, H.U. ve F.B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "yağma" suçundan tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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