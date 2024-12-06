Trabzon'da evinde bağladıkları kadının altınlarını gasbeden 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

H.C, H.U. ve F.B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "yağma" suçundan tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tonya ilçesine bağlı Sağrı Mahallesi'nde 24 Kasım'da H.F'nin evine giren yüzleri maskeli kişiler tarafından bağlandıktan sonra ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B. (24) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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