Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of İlçe Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of İlçe Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan okul ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Kabahasanoğlu, ziyarette aldıkları eğitimle geleceğin denizcileri, kaptanları olma yolunda emin adımlarla ilerleyen öğrencilerle bir araya geldi.

        Ziyarette okul hakkında bilgiler alan Kabahasanoğlu, buradaki öğrencilerin aldıkları eğitimin çok önemli olduğunun altını çizdi.

        Türkiye Yüzyılı'nda denizlerin ve denizcilerin öneminin çok daha büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kabahasanoğlu, şöyle konuştu:

        "Son yirmi yılda her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da ülkemiz çok ileri seviyelere ulaştı. Büyük gemilerimiz, yeraltı gemilerimiz, silahlı insansız deniz araçlarımız, akıllı denizaltı füzelerimiz gibi bir sürü yeniliklere imza attık. Bunları sizin ağabeyleriniz ve ablalarınız yaptı. Sizler bunlardan daha iyilerini yapacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Hepinize başarılar diliyorum."

        Okul Müdürü Bülent Saka da ziyaretinden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz adına kendisinden ne talep ettiysek her talebimizi imkanlar ölçüsünde yerine getirdi. Bizleri ziyaretleri her daim moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Müdürümüzün öğrencilerimizi ziyaretleri, öğrencilerimizle sohbetleri öğrencilerimizin ufuklarını ve çalışma azimlerini artırdığına inanıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        Moskova'daki Suriye bayrağı değişti
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor
        Koleksiyonundaki antika makine ve materyallerle fotoğrafçılık dersi veriyor
        Trabzonspor'un zor haftası
        Trabzonspor'un zor haftası
        Fındığın kabusu 'kokarca'ya rağmen ihracatta artış
        Fındığın kabusu 'kokarca'ya rağmen ihracatta artış
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Göktaş: Zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık
        Bakan Göktaş: Zulme rıza göstermedik, mazlumu asla yalnız bırakmadık
        Bakan Göktaş, Trabzon'da AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongre...
        Bakan Göktaş, Trabzon'da AK Parti Akçaabat Gençlik Kolları 7. Olağan Kongre...