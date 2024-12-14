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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:29
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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