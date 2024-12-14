Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.
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