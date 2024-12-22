Trabzon'da otomobiliyle dereye yuvarlanan sürücü öldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Berat Sami Y. (19) idaresindeki 61 ER 584 plakalı otomobil, Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun Taşocağı mevkisinde Ağasar Deresi'ne yuvarlandı.
Güzergahta aracıyla seyreden bir kişinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yetkililer, kazanın gece saatlerinde meydana geldiğini, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine gittiğini bildirdi.
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