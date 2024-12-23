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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 23 arttı

        Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 200 milyon 699 bin 555 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:47
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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 11 ayda yüzde 23 arttı
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        Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 200 milyon 699 bin 555 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den 11 ayda 33 bin 416 ton su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

        Kalyoncu, bu ihracattan 200 milyon 699 bin 555 dolar kazanç sağlandığını belirterek, ihracatın 28 bin 287 ton karşılığı 163 milyon 209 bin 894 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre, miktarda yüzde 18, değerde de yüzde 23 arttığı bilgisini paylaştı.

        En fazla ihracatın 138 milyon 937 bin 532 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, bu ülkeyi 17 milyon 174 bin 976 dolar ile Beyaz Rusya, 16 milyon 730 bin 113 dolarla Vietnam'ın takip ettiğini ifade etti.

        Kalyoncu, bölge ihracatının 130 milyon 827 bin 350 dolarlık kısmının Trabzon tarafından sırtlandığına işaret ederek, kentten 11 ayda 21 ülkeye, 21 bin 584 tonluk su ürünü satıldığını kaydetti.

        Su ürünlerinin bölgenin ve kentin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu vurgulayan Kalyoncu, söz konusu sektör ihracatının yeni yılda da artışını sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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