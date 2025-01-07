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        Akçaabat'taki Ortamahalle Müzesi'ni 6 bin 885 kişi ziyaret etti

        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi'ni 2024'te 6 bin 885 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:24
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        Akçaabat'taki Ortamahalle Müzesi'ni 6 bin 885 kişi ziyaret etti
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi'ni 2024'te 6 bin 885 kişi ziyaret etti.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Ortamahalle'nin sadece Akçaabat için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için önemli bir kültürel miras alanı olduğunu belirtti.

        Müzenin tarihi dokusu, mimarisi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Ekim, şunları kaydetti:

        "2024 yılında Ortamahalle Müzesi'ne yapılan 6 bin 885 ziyaret, bu ilginin somut bir göstergesidir. Bu durum, bölge turizminin geleceği için umut verici. Amacımız, hem kültürel değerlerimizi koruyup gelecek nesillere aktarmak hem de Akçaabat'ı turizmde daha ileri bir noktaya taşımaktır. Ziyaretçi sayısındaki bu artış, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

        Ekim, turizm faaliyetlerini artırmak için projeler geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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