Akçaabat'taki Ortamahalle Müzesi'ni 6 bin 885 kişi ziyaret etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Ortamahalle Müzesi'ni 2024'te 6 bin 885 kişi ziyaret etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Ortamahalle'nin sadece Akçaabat için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için önemli bir kültürel miras alanı olduğunu belirtti.

Müzenin tarihi dokusu, mimarisi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğinin altını çizen Ekim, şunları kaydetti:

"2024 yılında Ortamahalle Müzesi'ne yapılan 6 bin 885 ziyaret, bu ilginin somut bir göstergesidir. Bu durum, bölge turizminin geleceği için umut verici. Amacımız, hem kültürel değerlerimizi koruyup gelecek nesillere aktarmak hem de Akçaabat'ı turizmde daha ileri bir noktaya taşımaktır. Ziyaretçi sayısındaki bu artış, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."