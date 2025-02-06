Trabzon'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Kent Meydanı'ndaki tarihi İskenderpaşa Camisi bahçesinde şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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