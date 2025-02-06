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        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Trabzon'da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:27
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        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
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        Trabzon'da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Maçka, Tonya ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda da taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

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