Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Trabzon'da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Trabzon'da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Maçka, Tonya ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda da taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.