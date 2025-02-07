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        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:14
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        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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