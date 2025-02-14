Trabzon'da viyadükten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile bir kişi, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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