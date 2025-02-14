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        Trabzon'da viyadükten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:33
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        Trabzon'da viyadükten düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Akyazı Mahallesi'nden Akçaabat ilçesine seyir halinde olan 28 ABZ 485 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak viyadükten düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ile bir kişi, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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