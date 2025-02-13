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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:05
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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 15.00’te yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, U19 takımının antrenmanını da ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

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