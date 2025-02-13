Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan 19 yaş altı takımının antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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