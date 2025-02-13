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        Trabzon'da salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu

        Trabzon'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:09
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        Trabzon'da salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu
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        Trabzon'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen vakıfların, hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili'nde camilerde çeşitli ikramlarda bulunulduğu belirtildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kandil programı kapsamında Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nin önünde 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulunduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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