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        "Trabzon Kültürü" konulu söyleşi düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen söyleşi programında şehrin kültürü ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:56
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        "Trabzon Kültürü" konulu söyleşi düzenlendi
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        Trabzon'da düzenlenen söyleşi programında şehrin kültürü ele alındı.

        Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şube Başkanı Kamuran Tuna'nın moderatörlüğünde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde "Trabzon Kültürü" konusunda gerçekleşen programa yazar Bahaettin Kabahasanoğlu katıldı.

        Kabahasanoğlu, Trabzon'un yalnızca tarihi ve coğrafi yapısıyla değil, aynı zamanda insanının mizah anlayışı, özgün duruşu ve karakteri ile ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Trabzon'un çevresindeki illerle benzer kültürel özelliklere sahip olmasına rağmen, tarihi geçmişi ve Türkiye içindeki özel konumuyla farklılıkları olduğunu anlatan Kabahasanoğlu, tarihte birçok çevre ili bünyesinde barındırmasından ötürü zengin bir kültürel çeşitliliğe sahip bulunduğunu dile getirdi.

        Kabahasanoğlu, programa katılan davetlilerin sorularını da yanıtladı.

        Tuna da söyleşinin düzenlenmesine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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